Peggle per PC gratis su Origin solo per un periodo di tempo limitato

La versione PC e Mac di Peggle è il nuovo gioco della promozione Offre la Ditta di Electronic Arts. Solo per un periodo di tempo limitato, il titolo potrà essere scaricato gratis su Origin da tutti gli utenti della piattaforma digitale.

Come è facile immaginare, i requisiti di sistema del famoso gioco arcade di PopCap Games sono molto abbordabili. Eccoli di seguito:

Requisiti Windows

Sistema operativo: Windows XP/Vista/7

Processore: 700MHz

RAM: 256 MB

Hard disk: almeno 50MB di spazio libero sul disco fisso

DirectX 8 o più recente

Requisiti Mac OS

Processore: Intel Core Duo da 1.66 GHz o superiore

Sistema operativo: Mac OS X 10.4.11-10.6.x

RAM: 256 MB di RAM

Spazio libero: più di 50 MB di spazio libero su disco rigido

Per riscattare gratuitamente il gioco su Origin vi basta effettuare il log-in con il vostro account. Nel caso non ne possediate uno, invece, vi basterà crearlo da zero fornendo un indirizzo di posta elettronica valido.

Peggle può essere ottenuto gratis a questo indirizzo. Una volta riscattato con successo, il gioco verrà incluso per sempre nella vostra libreria di Origin, permettendovi di scaricarlo quando volete. Dal momento che stiamo parlando di una promozione a tempo limitato, però, vi invitiamo ad affrettarvi prima che sia troppo tardi: ne approfitterete per recuperare il titolo di PopCap Games?