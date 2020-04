PEGI ed ESRB continuano ad operare da remoto, nessun ritardo per i giochi

È di qualche giorno fa la notizia della chiusura del CERO, l'ente che si occupa della classificazione e della valutazione dei videogiochi in Giappone, per un intero mese.

La decisione ha fatto preoccupare l'intera industria videoludica nipponica, poiché potrebbe creare dei ritardi considerevoli sulle certificazioni e, di conseguenza, far posticipare l'arrivo di determinati videogiochi sugli scaffali. La chiusura degli uffici, a detta dei vertici del CERO, si è resa necessaria poiché alcune attività non possono essere effettuate da remoto. Ben diversa, invece, la situazione in Occidente: il PEGI e l'ESRB, rispettivamente gli enti di classificazione europeo e nordamericano, continueranno ad operare da remoto durante l'emergenza Coronavirus.

"Stiamo lavorando con un minimo impatto sulle nostre operazioni", dichiara un portavoce del PEGI. "Quando l'emergenza ha cominciato a diffondersi in Europa un paio di settimane fa, abbiamo rapidamente trovato un modo per lavorare da remoto". Sulla stessa lunghezza d'onda l'ESRB: "Grazie ad un'attenta pianificazione, ESRB sta operando da remoto fin dal 16 marzo, dall'inizio dell'emergenza COVID-19. Non c'è stato alcun ritardo nell'assegnazione delle valutazioni. Continueremo a farlo da remoto finché sarà necessario".

Ciò significa che durante l'emergenza Coronavirus, in Occidente e in Nord America i giochi non subiranno dei ritardi causati da un ritardo per la certificazione. Eventuali posticipi sono da attribuirsi a dei problemi di sviluppo o distribuzione, come capitato con i recenti rinvii di The Last of Us Part 2 e Wasteland 3.