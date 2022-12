Pelè è morto: un campione sul campo e nei videogiochi, EA rende omaggio al calciatore

Il 29 dicembre Pelè è morto, il calciatore dei record ci ha lasciato, uno sportivo popolare come Pelè non poteva ovviamente non entrare di diritto anche nella storia dei videogiochi, con le prime apparizioni virtuali che risalgono ai primissimi anni '80.

Nel 1981 Atari lancia Pelé's Soccer per Atari VCS 2006, inizialmente conosciuto come Championship Soccer, durante lo sviluppo la casa americana pensa bene di associare il gioco alla figura di Pelè, il quale compare non solo sulla copertina ma anche negli spot televisivi.

Nel 1993 (1994, in Europa) è invece Accolade a riportare Pelè sui campi di calcio digitali con Pelé! per SEGA Mega Drive, seguito l'anno successivo da Pelé II World Tournament Soccer, basato sui Mondiali di Calcio USA '94. Nel 2009 lo sportivo presta il suo volto per Academy of Champions Soccer di Ubisoft, uscito su Nintendo Wii mentre pochi anni dopo arriva Pelé Soccer Legend, videogioco per iPhone e Android.

Pelè è anche nella lista delle Icone di FIFA e dal 2014 non ha mancato una singola edizione del gioco di calcio EA Sports, inserito nel roster di FIFA FUT come Leggenda, ed è proprio Electronic Arta a rendere omaggio a Pelè con un post sui profili social di FIFA. Ma Pelè è comparso anche in videogiochi non strettamente legati al calcio come Rocket League, grazie ad una collaborazione datata 2020.