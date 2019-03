Peluche a tema Kingdom Hearts 3? Square Enix vi accontenta!

Il 2019 è sicuramente un buon periodo per essere fan della Serie di Kingdom Hearts: gli aspiranti Eroi del Keyblade hanno infatti avuto molti motivi per cui festeggiare.

Primo tra questi, non possiamo non nominare l'esordio dell'attesissimo Kingdom Hearts 3, la cui pubblicazione ha concesso ai videogiocatori attivi su Playstation 4 ed Xbox One di tornare a viaggiare attraverso i Mondi in compagnia di Sora, Paperino e Pippo. Recentemente, inoltre, Testsuya Nomura ha confermato che il Team di Sviluppo ha in programma di realizzare alcuni DLC ed un'espansione per Kingdom Hearts 3, che andrà dunque ad ampliarsi nel corso del prossimo futuro. Non ne avete abbastanza? Allora sappiate che sul Playstation Store italiano è da poco disponibile gratuitamente Kingdom Hearts VR Experience per Playstation VR.



Per chi però desiderasse avere un po' di Kingdom Hearts sempre con sè, sarà felice di sapere che Square Enix ha annunciato un nuovo peluche dedicato alla Saga. Dopo aver reso disponibile in passato una morbida e tenera versione di un Heartless, la Software House ha infatti deciso di trasformare in peluche un altro iconico personaggio della Serie: Re Topolino! Come potete facilmente intuire dal Tweet che trovate in calce a questa news, quest'ultimo si presenta con indosso la tradizionale veste nera che identifica i membri dell'Organizzazione XIII. Purtroppo, il prodotto è ad ora disponibile per il preordine solamente in Nord America e non è dato sapere se arriverà anche in Europa. In calce potete comunque ammirarne alcune immagini di anteprima: che ve ne pare?