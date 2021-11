Vale la pena comprare Nintendo Switch in offerta per il Black Friday?

Dopo aver valutato se vale la pena comprare Xbox Series S per il Black Friday proviamo ora ad analizzare la situazione prendendo in esame Nintendo Switch e il bundle in offerta per il Venerdì Nero. Vale la pena acquistare la console Nintendo oppure no?

L'offerta più gettonata riguarda Nintendo Switch con Mario Kart 8 e Nintendo Switch Online a 299.99 euro, un prezzo contenuto per un bundle completo che include la console (modello 2019 con Joy-Con Blu e Rosso Neon), un gioco (Mario Kart 8 Deluxe in formato digitale) e tre mesi di abbonamento al servizio Nintendo Switch Online per giocare online in multiplayer e scaricare gratis giochi NES e SNES.

Vale la pena comprare Nintendo Switch nel 2021? Ovviamente anche in questo caso la risposta giusta è dipende dalle vostre esigenze. Se siete alla ricerca di Nintendo Switch questo è senza dubbio un ottimo "Starter Pack" per iniziare, ci sono soluzioni più economiche legate all'acquisto di Nintendo Switch Lite (perdendo però la possibilità di giocare sul televisore) e più costose prendendo in considerazione Nintendo Switch OLED in vendita a 349.99 euro senza giochi e accessori inclusi. Nintendo Switch è ancora oggi una ottima console per famiglie e per i ragazzi, nonché per chi amagiocare in multiplayer locale, certamente orientata ad un tipo di esperienza diversa rispetto a PlayStation e Xbox, con un ecosistema online più limitato e una libreria software varia ma con alcune mancanze rispetto alla concorrenza.

Certamente Switch è l'unico modo per godersi le esclusive Nintendo (pensiamo a The Legend of Zelda Breath of the Wild e relativo seguito, Bayonetta 3, Splatoon 3, Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, solamente per citare alcuni giochi usciti e già in arrivo) e una buona scelta per gli amanti dei giochi indipendenti che troveranno sull'eShop tante proposte per soddisfare le proprie esigenze.