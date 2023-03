Vale la pena comprare una PS5 usata per risparmiare?

Da fine gennaio è più facile trovare una PlayStation 5 nei negozi, anche in Italia, tuttavia molti di voi stanno magari pensando di guardare al mercato dell'usato per risparmiare sull'acquisto della PS5. Ma vale davvero la pena investire denaro per acquistare una console di seconda mano, o meglio puntare sul nuovo?

A questa domanda non è semplice rispondere ma proviamo ad ipotizzare vari scenari analizzando l'attuale situazione del mercato. Partiamo dicendo che è molto difficile trovare una PS5 a prezzi più bassi del listino (ecco quanto costa una PlayStation 5 usata mediamente), semmai è vero il contrario, molte console usate vengono vendute a prezzi più alti, un "dazio" da pagare per averla subito, senza bisogno di attendere i tempi di arrivo in negozio e successive spedizioni.

Noi, come abbiamo sempre fatto, vi sconsigliamo caldamente di comprare una PlayStation 5 (ma in generale, qualsiasi prodotto) pagando più del prezzo di listino, nel nostro caso 549.99 euro per PS5 e 449.99 euro per PS5 Digital Edition, al netto di eventuali bundle ufficiali che partono da 609.99 euro.

Detto questo, fate attenzione alle offerte troppo vantaggiose che trovate sul web e ricordatevi che da qualche mese è possibile trovare anche PS5 prive di garanzia, i modelli acquistati al lancio nel periodo che va da novembre 2020 a febbraio 2021 non hanno più la garanzia di due anni del rivenditore e dunque in caso di problemi bisognerà pagare ogni intervento tecnico. Come abbiamo riportato poi tra i primi a gennaio, da qualche mese non è raro imbattersi in PS5 nuove con problemi al lettore ottico, quindi prestate attenzione.

In definitiva, acquistare una PS5 usata è una buon idea? Dipende chiaramente dalle vostre esigenze e da quanto volete risparmiare, e sopratutto se siete disposti ad acquistare un modello più datato magari privo di garanzia per spendere meno. Ricordatevi però che trovare PS5 a prezzo vantaggioso non è facile e ogni potenziale affare potrebbe nascondere delle insidie.