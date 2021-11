Vale la pena comprare Xbox Series S con gli sconti del Black Friday?

Quanto costa Xbox Series S per il Black Friday? La console next-gen di Microsoft è in vendita presso i principali rivenditori a 279.90 euro, questo il prezzo attuale su Amazon e altri retailer come GameStop, Gamelife e Mediaworld. Vale la pena prendere in considerazione l'acquisto oppure no?

Come detto Xbox Series S costa 279.90 euro su Amazon, un prezzo più basso rispetto al listino normalmente fissato a 299,99 euro. Lo sconto chiaramente invoglierà un gran numero di consumatori e qui scatta la domanda già posta nel titolo: vale la pena comprare Xbox Series S oppure no? La risposta giusta è dipende.

Xbox Series S non è una console pensata per gli early adopters e gli hardcore gamer, le differenze tra Xbox Series S e Xbox Series X sono già note e riguardano la CPU, la GPU e la quantità di RAM a disposizione, oltre allo spazio di archiviazione su SSD (1TB su Xbox Series X, 512 GB su Xbox Series S, in entrambi i casi solo nominali) e al differente target di risoluzione: se Xbox Series X punta agilmente ai 4K e 60 fps (fino a 120 fps), la sorella minore può riprodurre giochi al massimo in 2K con una risoluzione target di 1440p 60fps (fino a 120fps). A livello software non ci sono differenze e anche Xbox Series S supporta DirectX Ray-Tracing, Smart Delivery, Xbox Velocity Architecture, Variable Rate Shading, Audio Spaziale e framerate fino a 120fp.

Da segnalare la totale assenza del lettore Blu-Ray, questo vuol dire che Xbox Series S non può leggere giochi o film in formato fisico ma solamente digitale, non a caso sembra essere la console perfetta per iniziare a scoprire il catalogo Xbox Game Pass e divertirsi con i giochi free to play come Rocket League, Call of Duty Warzone, Fortnite e APEX Legends solamente per citarne alcuni.

Lo spot di Xbox Series S con Khaby Lame punta proprio in questa direzione e sottolinea come la console sia adatta ai più giovani, alle famiglie e in generale a quei giocatori che non puntano a giocare sul sistema più performante in assoluto. Questo non vuol dire ovviamente che Xbox Series S non sia una console valida, anzi le vendite sono in continuo aumento ed i consumatori apprezzano la piattaforma, tutto dipende quindi dalle vostre esigenze. Da non dimenticare ovviamente la possibilità di utilizzare Series S come media center e accedere alle app di Netflix, Disney Plus, DAZN, Amazon Prime Video e tante altre piattaforme di video on demand.

Volete un ulteriore incentivo all'acquisto? Per il Black Friday Xbox Game Pass Ultimate è in offerta a un euro per un mese, una promozione semplicemente imperdibile per iniziare a scoprire il servizio Microsoft.