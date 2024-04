Il Penitente è pronto ad affrontare ogni orrore in un fedele cosplay di Blasphemous

Era il settembre del 2019 quando lo sviluppatore indie spagnolo The Game Kitchen presentava al mondo un metroidvania coraggioso, violento, sanguinoso, e con una notevole pixel art. Blasphemous si è rivelato un titolo di successo, raggiungendo il milione di copie vendute nel 2021, e ricevendo diversi DLC e persino un sequel.

L’avventura del penitente in un mondo dove vengono richiamati direttamente diversi aspetti del folclore cristiano, legati soprattutto al peccato, ha conquistato molti giocatori appassionati del genere metroidvania, diventandone in breve tempo un discreto rappresentante nella scena indipendente, al fianco di titoli più conosciuti come Hollow Knight di Team Cherry, di cui i fan aspettano il ritorno col sequel Silksong.

Il secondo episodio, Blasphemous 2, arrivato nell’agosto 2023 è riuscito a convincere di più la community già consolidata, ponendo i giocatori di fronte ad un’ottima evoluzione di quanto introdotto nel capitolo precedente, soprattutto per quanto riguarda la direzione artistica. E ora il Penitente ha fatto nuovamente il suo ritorno nell’interpretazione di akellyz, di cui trovate un’immagine in fondo alla pagina.

Il cosplay è stato realizzato tenendo conto di ogni minimo dettaglio, dal rosario tenuto nella mano sinistra, artefatto attraverso il quale i giocatori possono gestire vari potenziamenti, ai dettagli presenti sull’armatura, fino all’inquietante elmo caratterizzato da diverse corone di spine.

In conclusione, ricordiamo che The Game Kitchen e il publisher Team17 hanno rilasciato i dettagli sulla collector’s edition di Blasphemous 2, e vi lasciamo alla nostra recensione di Blasphemous 2.

