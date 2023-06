Penny's Big Breakaway: annunciato il nuovo platform 3D degli autori di Sonic Mania

I ragazzi di Evening Star, già autori del pluricelebrato Sonic Mania, hanno approfittato della vetrina mediatica offerta dal Nintendo Direct di oggi 21 giugno 2023 per annunciare il loro nuovo lavoro, Penny's Big Breakway.

Presentato come un platform tridimensionale frenetico ed innovativo, Penny's Big Breakaway introduce il nuovo dinamico duo composto dall'artista di strada Penny e da uno Yo-Yo vivente. Penny vuole diventare famosa ma, durante un'audizione, fa arrabbiare Eddie L'Imperatore ed è costretta a darsi alla fuga. Braccata da un esercito di pinguini, potrà fare affidamento sull'ampio parco di abilità mutaforma del suo peculiare companion per oscillare dagli appigli, scattare a mezz'aria e cavalcare una palla per abbattere nemici e muri.

Penny's Big Breakaway rappresenta il coloratissimo titolo d'esordio di Evening Star, team di sviluppo fondato nel 2018 dalle personalità che hanno dato vita a Sonic Mania. Tra gli autori impegnati nel progetto citiamo il direttore artistico Tom Fry, il direttore dell'audio Hunter Bridges e il direttore creativo Christian Whithead, che ha anche diretto il suddetto gioco del riccio blu. Per la pubblicazione e la distribuzione Evening Star potrà invece fare affidamento sul publisher Private Division.

Il lancio di Penny's Big Breakaway è attualmente previsto nei primi mesi del 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Se il progetto vi ha incuriosito, guardate il trailer in apertura di notizia e seguitelo aggiungendolo alla lista dei desideri di Steam.