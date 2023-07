Call of Duty: arriva la bici per il Tour de France, la nuova collaborazione

Per celebrare il lancio della stagione 4 di Call of Duty: Warzone, e in vista dell'ultimo Tour de France di Mark Cavendish, è nata una curiosa ma gradita collaborazione.

Dall'incontro di una leggenda del ciclismo e dalla creatività del team di Activision è stata creata una bicicletta da corsa Wilier dal design personalizzato e ispirato a Vondel. La Wilier Filante SLR, peraltro, è lo stesso modello di bicicletta con cui Mark Cavendish sta gareggiando nel suo ultimo Tour de France.

Questa bicicletta personalizzata trae ispirazione - neanche a dirlo - dalla nuova mappa Battle Royale del gioco, Vondel. I graffiti sul telaio sono stati disegnati dal collettivo olandese di street art Kamp Seedorf. Il complesso disegno che possiamo notare in una delle ruote, invece, è ispirato ai mattoni viola di Vondel. Anch'esso realizzato a mano, omaggia i principali punti di interesse della nuova mappa di Call of Duty ambientata in Europa, come il Castello, la Stazione Ferroviaria e il Mulino a vento.

Vi ricordiamo che la nuova mappa free-to-play Battle Royale Vondel consente di beneficiare di moltiplicatori dei punti esperienza, di acquisire bottino raro e ottenere equipaggiamenti speciali. Per scoprirne di più, vi rimandiamo al nostro articolo con tutti i dettagli della mappa Vondel.