Pensieri e Messaggi degli Sviluppatori di Tales of Vesperia: Definitive Edition

In occasione di un coverage di Famitsu dedicato a Tales of Vesperia: Definitive Edition, alcuni importanti esponenti del Team di sviluppo hanno condiviso col pubblico alcune persoali riflessioni sul Gioco.

In particolare, il Producer Yoshito Higuchi, ha raccontato la propria reazione alla notizia che Tales of Vesperia sarebbe stato protagonista di un processo di rinnovamento: "Avendo lavorato nel team di sviluppo della versione originale, ero molto contento. Ho anche pensato tra me e me 'wow, è già passato davvero così tanto tempo?'. Nel corso degli ultimi dieci anni il contesto che circonda la serie Tale of, me stesso e i giocatori è certamente cambiato". Nonostante questo, rivendica Higuchi, Tales of Vesperia è ancora in grado di affascinare, grazie anche all'impegno dello staff originale nel rendere il mondo di Vesperia una realtà. Dello stesso parere anche il Producer Yusuke Tomizawa, che considera Tales of Vesperia come uno dei migliori esponenti della serie Tales Of. Infine, entrambi si dichiarano felici di aver potuto riproporre il Gioco ad un pubblico internazionale e si augurano che i videogiocatori possano godersi questa Versione Definitiva di Tales of Vesperia.



E voi cosa ne pensate, state ritrovando il fascino dell'originale all'interno di Tales of Vesperia: Definitive Edition? E, se è la prima volta che lo giocate, siete già stati rapiti dalle vicende di questo mondo fantasy?

Vi ricordiamo che Tales of Vesperia:Definitive Edition è attualmente disponibile per PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Se desiderate maggiori informazioni sul Titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di questa nuova produzione di Bandai Namco, a cura di Antonello "Kirito" Bello.