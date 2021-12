Siete pensionati? Azienda vi paga per giocare a Fortnite e guardare Netflix!

Siete appena andati in pensione ma volete comunque arrotondare con un lavoretto facile? Money.co.uk sta cercando proprio voi. Tutto quello che dovrete fare è semplice: giocare a Fortnite, guardare Netflix ed interagire con Instagram e TikTok. Il tutto venendo ricompensati con 500 sterline, pari a circa 580 euro.

Ci sono tuttavia alcune restrizioni: oltre ad essere, appunto, già pensionati, è necessario essere residenti nel Regno Unito. Lo scopo di Money con questa offerta è comprendere quali tipi di attività generalmente riservate ai giovani, come appunto giocare o frequentare un social network, possono avere appeal anche per una persona anziana. Ecco quali sono le attività che il candidato deve seguire:

Guardare almeno un'ora di video al giorno su TikTok e crearne tre propri

Creare un account Instagram e condividere foto dei propri pasti preferiti

Guardare ogni giorno almeno un episodio delle serie più popolari su Netflix, come Bridgerton o Squid Game (eccovi a tal proposito la nostra recensione di Squid Game)

o (eccovi a tal proposito la nostra recensione di Squid Game) Giocare ogni giorno con un videogame, come Fortnite e FIFA .

e . Realizzare un Vlog dove il pensionato riprende tutte le sue attività e spiegare anche cosa ne pensa

C'è tempo per candidarsi fino alle 23.59 del 7 gennaio 2022. Senza dubbio si tratta di un tipo di proposta che farebbe gola a tanti giovani pronti a trasformare i loro hobby in un lavoro, peccato solo che la selezione sia un tantino ristretta. Restando invece in tema videoludico, non perdetevi la guida per muovere i primi passi in Fortnite Capitolo 3.