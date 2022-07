Niente pensione per Wii Shop e DSi Shop: sono tornati online dopo quattro mesi

Lo scorso marzo, Nintendo ha messo offline il Wii Shop e il DSi Shop, per quella che è stata definita da un'azienda di Kyoto come una "manutenzione". In molti, in realtà, credevano che quella portata avanti dalla grande N fosse la chiusura definitiva dei due marketplace virtuali, ma oggi finalmente scopriamo che le cose stanno diversamente.

Stando a quanto riportato da varie fonti, come il canale YouTube di GameXplain e il portale Videogame Chronicles, il Wii shop e il DSi shop sono tornati online e sono di nuovo perfettamente funzionanti in ogni loro parte, dopo essere scomparsi dai radar per la bellezza di quattro mesi. Come è lecito aspettarsi, in questo lasso di tempo molti fan si sono convinti che i due servizi fossero stati definitivamente pensionati, criticando Nintendo per il poco preavviso dato agli utenti.

Dal canto suo, la grande N aveva già dichiarato ad Eurogamer, solo una settimana dopo la misteriosa scomparsa dei due shop, che i due servizi non erano stati messi da parte, ma che erano "in manutenzione" e che sarebbero tornati più avanti nel corso del 2022. Ebbene, pare che il colosso di Kyoto abbia mantenuto la promessa.

Vi ricordiamo comunque che il Wii Shop non permette più di effettuare acquisti già dal lontano 2019, perciò le funzioni del marketplace rimangono limitate al download dei titoli già acquistati. Si tratta comunque di una feature non da poco, specie se consideriamo che l'accesso a quest'ultimo è stato bloccato di punto in bianco alcuni mesi fa dalla grande N, impedendo agli utenti di accedere ai giochi che avevano già acquistato.

Inoltre, Nintendo ha già annunciato che l'eShop di WiiU e 3DS chiuderà a partire da febbraio 2023, perciò vi consigliamo di acquistare tutti i giochi che più vi interessano prima di quella data, perché dopo tale deadline non ci sarà più modo di fare shopping sui marketplace delle console di scorsa generazione.