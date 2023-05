Pentiment 2 su Xbox Series X? Obsidian spegne l'entusiasmo

Mentre emergono interessanti retroscena su di un mai completato gioco di ruolo a tema Alien sviluppato da Obsidian, la software house di casa Microsoft guarda al futuro e ai suoi prossimi progetti.

Tra questi ultimi, almeno per il momento, non sembra esservi spazio per un ritorno nell'immaginario di Pentiment. Un tema affrontato di recente dal game director Josh Sawyer, nel corso di una sessione di Q&A organizzata con la community. Interrogato in merito alla possibilità di dedicarsi alla realizzazione di un Pentiment 2, l'autore si è infatti dimostrato piuttosto scettico.

"Non ho nessun piano per la realizzazione di alcun sequel di Pentiment, - ha confermato senza appello Josh Sawyer - né spirituale né di altro tipo. L'ho sempre pensato come una storia autoconclusiva. Potrebbe essere uno spunto per altre idee (speriamo non solo per me!), ma sono contento di ciò che abbiamo realizzato".



Nel corso della sessione di Q&A, il game director ha inoltre rivelato che il titolo di Pentiment avrebbe dovuto essere Palimpsest. Tuttavia, quando il team legale di Microsoft gli fece presente che sarebbe stato piuttosto complesso ottenere il permesso di utilizzare quel nome, Josh Sawyer decise di cambiarlo per evitare complicazioni. Fu così che si arrivò a battezzare il GDR Pentiment.



Di recente, l'autore ha peraltro evidenziato come la nascita di Pentiment sia stata possibile soltanto grazie a Xbox Game Pass.