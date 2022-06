Pentiment: annunciato il GDR di Obsidian ambientato nel XVI secolo, day one su Game Pass

Proprio come ci si sarebbe aspettato, Obsidian Entertainment si è resa protagonista dell'Xbox & Bethesda Games Showcase. Sebbene il nome di Avowed non sia ancora stato tirato in ballo per il momento, lo studio ha sorpreso i fan con l'annuncio del suo nuovo gioco di ruolo ambientato nel XVI secolo.

Pentiment è stato ampiamente anticipato dai leak e rumor che si sono susseguiti nel corso dei mesi precedenti e che oggi si sono rivelati interamente fondati. Oggi possiamo finalmente dare una prima occhiata al peculiare ruolistico curato da Josh Sawyer, il noto director dei due capitoli di Pillars of Eternity e di Fallout New Vegas.

Entra in un vivace mondo illustrato ispirato ai manoscritti miniati e alle stampe xilografiche in un periodo in cui l'Europa era il crocevia di grandi cambiamenti politici e religiosi. Impersona Andreas Maler, un maestro d'arte che si trova al centro di omicidi, scandali e intrighi nelle Alpi bavaresi. Scopri l'Europa del 16° secolo così come la vedevano i maestri d'arte del tempo. Un'arte ispirata a grandi manoscritti miniati e ai primi libri stampati diventa un mondo pieno di vita in Pentiment. Scegli diversi sfondi accademici e sociali e incontra un vivace cast di personaggi mentre scopri le storie e i segreti nascosti nella cittadina bavarese di Tassing e la vicina abbazia di Keirsau. In un'epoca di grandi cambiamenti politici e religiosi, ogni decisione che prendi può avere un impatto profondo sul futuro di una comunità.

Pentiment sarà disponibile a novembre 2022 su PC e console Xbox, con esordio al day one nel catalogo del Game Pass.