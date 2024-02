Pentiment arriva in edizione fisica, cortesia di Limited Run Games

Non solo Hi-Fi Rush arriva in edizione fisica: Limited Run Games si prepara ad aprire i preordini anche per le versioni retail di Pentiment, l'apprezzato gioco di ruolo targato Obsidian Entertainment e originariamente distribuito da Microsoft su Xbox e PC nel novembre del 2022.

Limited Run Games produrrà le edizioni fisiche di Pentiment non solo per Xbox ma anche per PlayStation 5 e Nintendo Switch, con i preorder che si attiveranno a partire dalle ore 19:00 italiane del 22 febbraio 2024 sul sito ufficiale della compagnia. Del gioco verranno prodotte solo edizioni standard proposte al prezzo di 34,99 dollari e, dopo la produzione delle copie fisiche, la consegna è stimata in un periodo compreso tra il primo e il 31 agosto 2024. Nessuna Special o Collector's Edition sembra invece in programma.

Per i fan del gioco e collezionisti si tratta dunque di un'occasione d'oro per recuperare l'apprezzata avventura ruolistica su disco o cartuccia, e magari anche per rigiocarla dopo averla già sperimentata a dovere in occasione della sua iniziale uscita in formato digitale verso la fine del 2022. Ricordiamo nel frattempo che Pentiment è ora disponibile su Nintendo Switch e console PlayStation, pronto per essere acquistato attraverso il Nintendo eShop e il PlayStation Store.