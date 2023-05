Pentiment, arriva la patch 1.2: introdotte nuove lingue e funzionalità inedite

Lo sappiamo: nel suo piccolo, Pentiment ha raggiunto un successo strepitoso a tal punto che sono stati numerosi i fan che hanno richiesto a gran voce l'arrivo di un sequel diretto, ma proprio nell'ultima settimana Obsidian ha spento l'entusiasmo su un possibile Pentiment 2. Al momento, infatti, non ci sarebbe alcun piano per un seguito del gioco.

Tali dichiarazioni sono giunte nientepopodimeno che da Josh Sawyer, il director di Pentiment che ha parlato del progetto di Alien che non ha mai visto la luce nel periodo in cui SEGA ha commissionato un RPG dal 2006 al 2009. Al di là delle possibili delusioni sull'assenza di un Pentiment 2, il team continua però a lavorare su quanto offerto dall'ultima esperienza videoludica e, proprio nella serata del 25 maggio, Obsidian ha rilasciato una patch per Pentiment.

Giunge così la versione 1.2 di Pentiment, la quale introduce alcune novità importanti: tra quelle che possiamo leggere nelle patch rilasciate direttamente sul forum di Obsidian, vediamo la presenza di nuove localizzazioni per il gioco, ma non solo. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei cambiamenti apportati:

Aggiunte le localizzazioni per la lingua russa, giapponese, coreana e cinese semplificato;

Aggiunta una nuova area, "Fattorie esterne", in cui sono presenti le case di alcuni personaggi;

Ottimizzazione delle risorse di gioco;

Miglioria del gioco e correzione di diversi errori.

Versione PC

Gli utenti potranno adesso modificare il contenuto dei testi di gioco creando mod per la localizzazione.

Si concludono così le migliorie introdotte da Obsidian alla sua ultima creazione. Avete già messo le mani sulla produzione in questione, arrivata su Game Pass alla fine del 2022? In ogni caso, vi suggeriamo di recuperare la recensione di Pentiment, un gioco ricco di intrighi e omicidi.