Pentiment arriverà su Switch e sistemi mobile? Il game director non lo esclude

Anche se Obsidian ha spento l'entusiasmo su un possibile Pentiment 2, non è impossibile che il gioco originale visto su PC e Xbox nel novembre del 2022 possa sbarcare in futuro anche su altre piattaforme come Nintendo Switch o i sistemi mobile.

Ad avanzare l'ipotesi è il game director di Pentiment in persona, Josh Sawyer, nel corso di un'intervista con il portale Touch Arcade, che ha chiesto all'autore se ci sono possibilità di vedere l'apprezzato gioco di ruolo anche su iPad o sulla console ibrida Nintendo. "Penso sia possibile, credo che a causa di Steam Deck molti si chiedono se potrebbe mai arrivare su Switch. Tecnologicamente non ci sarebbe nulla che impedisca di pubblicarlo su Switch. Mi piacerebbe che il gioco arrivasse su quante più piattaforme possibili, ma solo il tempo ce lo dirà", dichiara Sawyer sulla questione.

Per via del suo stile visivo e dell'impostazione del suo gameplay, Pentiment potrebbe effettivamente essere perfettamente in linea con dispositivi come Nintendo Switch o un iPad, e chissà che Microsoft prima o poi non pensi davvero a questa eventualità. Al game director è stato inoltre chiesto se Pentiment riceverà mai un'edizione fisica, magari con tanto di artbook volto a celebrare il primo anniversario del gioco. Per ora, però, Sawyer non ha buone notizie: "Sappiamo che un sacco di persone vogliono una distribuzione in formato fisico di Pentiment, così come sappiamo che tantissimi vorrebbero un artbook. Abbiamo discusso di queste possibilità ma per adesso non abbiamo nulla da annunciare in tal senso".

La nostra recensione di Pentiment vi ricorda le grandi qualità del progetto targato Obsidian, per il momento ancora disponibili solo su PC, Xbox Series X/S e Xbox One anche tramite Xbox Game Pass.