Pentiment: il director del gioco si lamenta dei 'problemi di accessibilità' alla GDC

Durante gli ultimi giorni del mese di marzo, l'industria videoludica ha dato il via ad una nuova edizione della Game Developer Conference, ove sono stati attribuiti diversi premi alle varie figure di spicco del panorama del gaming moderno: una su tutte, ad esempio, Josh Sawyer, il director di Pentiment, la produzione minore degli Xbox Studios.

Mentre le ultime giornate sono state condite dall'avvento di ulteriori eventi videoludici, come nel caso dei Future Games Show con la spettacolare espansione gratis di Sifu o l'avvento del nuovo trailer dell'horror heavy metal The Axis Unseen, la più passata in sordina Game Developer Conference è stata caratterizzata dalla alcune discussioni relative all'organizzazione dell'evento stesso, derivate proprio dalle recenti dichiarazioni di Josh Sawyer.

Nel dettaglio, il director di Pentiment ha evidenziato l'esistenza di problematiche nell'accessibilità alla stessa GDC, soprattutto per quel che concerne le spese generali conseguenti agli spostamenti e non solo. Come detto dallo stesso Sawyer, infatti, "C'è un grande problema di accessibilità con questa conferenza, e questo ha a che fare con il compenso e con l'aiuto alle persone per l'organizzazione del viaggio. Questa è una città costosa".

"Ci sono mole persone in questa sala che lavorano con il consiglio consultivo", continua il director, "Vi incoraggerei a continuare a spingere con l'aiuto a molte altre persone che non siano necessariamente come me, che hanno esperienze diverse, a venire qui e a parlare. Capisco che la città sia costosa. Vivo a San Francisco ed è una città davvero costosa! La GDC è una comunità globale e il contenuto che abbiamo dovrebbe essere accessibile all'utenza internazionale".

Le dichiarazioni di Josh Sawyer lasciano trasparire i propri dubbi circa le difficoltà logistico-organizzative legate all'importante evento videoludico. Eppure, egli stesso continua a sperare nella possibilità che la GDC diventi più accessibile a tutti.