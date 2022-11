Pentiment: il director Josh Sawyer parla delle opere che hanno ispirato il gioco

Il mese di novembre 2022 non è solo il mese di God of War Ragnarok, Sonic Frontiers e Pokémon Scarlatto e Violetto. Tra le tante creazioni videoludiche in arrivo nei prossimi giorni, infatti, ad aver incuriosito l'utenza videoludica vi è Pentiment, un'opera videoludica derivante dall'estro creativo di Obsidian Entertaintment.

Se il nome del team dietro la creazione di questo progetto non dice nulla ai più, è sicuramente la struttura ludica e narrativa del lavoro del team capitanato da Josh Sawyer che avvolge di mistero la nuova esclusiva della line-up delle console di casa Microsoft. Pentiment è un mondo narrativo ispirato dai manoscritti del XVI secolo, così come dalle stampe xilografiche che compongono la produzione letteraria di quei tempi. Il turbinio politico e religioso di quel secolo è stato tale da portare la stessa Obsidian Entertainment a dare una struttura narrativa estremamente articolata al suo prodotto, il quale giungerà sugli scaffali dei videogiocatori dell'ecosistema Microsoft e Game Pass il prossimo 15 novembre 2022.

In occasione dell'ormai poco tempo rimanente che ci separa dal giorno di lancio di Pentiment, il director Josh Sawyer ha voluto raccontare ulteriori dettagli sulla saggistica ispiratrice, la quale ha costituito il momento di scrittura del concept e di worldbuilding di Pentiment. D'altronde, come accennato a più riprese durante le campagne di marketing del gioco, ogni scelta presa nell'arco dell'avventura influirà più o meno negativamente sulle sorti del giocatore. Dunque, la scelta di Josh Sawyer di condividere con gli utenti queste opere letterarie ha fatto in modo che si possa comprendere ulteriormente come il XVI secolo sia stato un periodo di forti cambiamenti, tali per cui il tardo Medioevo ha portato ad una rivoluzione della società come concepita fino a quel momento.

Il XVI secolo, infatti, avviò una fase di istruzione e alfabetizzazione del popolo - o almeno di una sua ristretta parte -, a tal punto da sancire un momento fondamentale nella vita della società umana. Proprio tali elementi saranno presenti in Pentiment e decreteranno l'ossatura del prodotto. Qui di seguito, però, vi elenchiamo alcune delle opere letterarie ed i saggi consigliati dal director:

"I viaggi di Durer: Viaggi di un artista rinascimentale", prodotto da Susan Foister e Peter Van Den Brink. Si tratta di una grande raccolta di saggi che esplorano i viaggi dell'artista Albrecht Durer, in seguito al reperimento di alcuni suoi diari di viaggio.

"Il fedele boia: Vita e Morte, Honore e Vergogna nel Turbolento Sedicesimo Secolo" di Joel F. Harrington. Tale opera analizza la vita di un boia, Franz Schmidt, del sedicesimo secolo. Egli fu costretto a divenire un boia e gli fu impossibile uscire da quel circuito lavorativo a causa della vergogna associata al suo lavoro.

"Il ritorno di Martin Guerre" di Natalie Zemon Davis, il quale racconta la storia di un giovane scomparso per otto anni e che tornò in patria come uomo cambiato, a tal punto da dubitare dell'identità dell'uomo.

Tuttavia Pentiment, titolo di cui sappiamo da poco che non si potrà ottenere il 100% degli obiettivi con una singola partita, è stato ispirato da molte altre opere:

"Fuochi contadini: Il tamburo di Niklashausen"

"Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del XVI secolo"

"Il nome della Rosa"

Pentiment sta per arrivare sul mercato, ma sarà localizzato in italiano il gioco di Obisidian Entertainment?