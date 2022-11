Pentiment esiste solo grazie a Xbox Game Pass: parla Obsidian

Come confermato dalla nostra recensione di Pentiment, Obsidian Entertainment ha confezionato un'avventura intrigante, coinvolgente e dallo stile unico, pronta per essere vissuta da tutti i giocatori PC e Xbox, magari proprio attraverso Xbox Game Pass.

Proprio il servizio Microsoft è stato fondamentale per la nascita di un progetto come Pentiment e, anzi, senza di esso è altamente probabile che il gioco di ruolo non avrebbe mai visto la luce del giorno. A confessarlo è il director Josh Sawyer ai microfoni di Tuesday's Waypoint Radio, affermando che il suo team ad Obsidian non avrebbe neanche mai preso in considerazione l'idea di creare un progetto simile se non fosse esistito il Game Pass.

"Senza Game Pass non avrei mai proposto lo sviluppo di Pentiment, davvero non lo avrei mai realizzato. Non credo che sarebbe stato possibile renderlo realtà", afferma Sawyer, che prosegue: "La vecchia mentalità di publisher e sviluppatori in genere si focalizza su grossi investimenti che abbiano un rientro nei ricavi ancora più alto, che tuttavia non è l'elemento centrale in questo ambiente ed ecosistema. Il Game Pass è stata l'unica via con la quale ho potuto rendere realtà Pentiment". Con Pentiment, Sawyer ed Obsidian hanno potuto sperimentare "qualcosa di atipico, di nicchia, rivolto ad un pubblico ristretto, e finché quel pubblico resta coinvolto, va bene così".

Un'opera per pochi, ma che sembra avere tutte le carte in regola non solo per attirare l'attenzione dei giocatori, ma anche per intrattenerli molto a lungo: ad esempio è impossibile ottenere il 100% degli obiettivi di Pentiment in una sola partita, dunque gli amanti del completismo si ritroveranno a compiere più run nel tentativo di scoprire ogni segreto dell'ultima fatica targata Obsidian Entertainment.