Pentiment: il GDR di Microsoft arriva domani su Nintendo Switch, è ufficiale

Alla fine, le voci di corridoio e le supposizioni delle ultime settimane trovano conferma al Nintendo Direct di febbraio, durante il quale è stato confermato l'arrivo di alcune (non più) esclusive Xbox su Nintendo Switch.

Il Direct di febbraio si è aperto proprio con l'annuncio della versione Switch di Grounded, il survival game che si prepara a sbarcare sull'ibrida della grande N. Ma non si tratta dell'unica produzione curata da Obsidian Entertainment destinata a superare i confini dell'ecosistema Xbox.

Sebbene non abbia ricevuto un trailer vero e proprio come accaduto con Grounded, Pentiment è brevemente apparso nel corso del Direct. Il peculiare gioco di ruolo ambientato nell'Europa del sedicesimo secolo arriverà su Nintendo Switch già da domani, giovedì 22 febbraio.

In Pentiment potrete esplorare un vivido mondo illustrato che trae ispirazione da manoscritti miniati e xilografie, ambientato in un'epoca in cui l'Europa è attraversata da importanti mutamenti religiosi e politici. I giocatori si calano nei panni di Andreas Maler, un artista che si ritrova coinvolto in una spirale di omicidi, scandali e intrighi sulle Alpi Bavaresi. Se siete curiosi di approfondire in tutti i suoi aspetti il GDR di Obsidian e prepararvi al suo debutto su Switch, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Pentiment.