Pentiment: il gioco investigativo di Obsidian annunciato all'Xbox & Bethesda Showcase?

All'inizio del 2022 è emerso che Josh Sawyer fosse alla ricerca di un animatore 2D per Pentiment, il nuovo misterioso gioco di Obsidian Entertainment che, stando alle voci di corridoio, dovrebbe essere un gioco di ruolo totalmente incentrato sulle investigazioni e senza nessun sistema di combattimento.

Da allora sul progetto, noto anche come Project Missouri, è calato il più completo silenzio, ma con l'avvicinarsi dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022 ecco che anche il nuovo progetto dal director dei due Pillars of Eternity e di Fallout New Vegas torna di nuovo al centro dell'attenzione. E' lo stesso Josh Sawyer ad alimentare voci e speculazioni sul possibile annuncio ufficiale di Pentiment durante l'evento digitale di Microsoft, con un tweet sospesso che ricorda per l'appunto la data di svolgimento dello Showcase.

Sawyer tuttavia si mantiene estremamente vago senza citare nulla in maniera esplicita, ma il fatto che abbia condiviso il post di Xbox Wire incentrato sull'evento Xbox potrebbe essere un potenziale indizio sul reveal del nuovo gioco in cantiere presso Obsidian che, stando a vecchi rumor, sarebbe portato avanti da un team di sole 12 persone.

Non resta altro da fare se non attendere domenica 12 giugno, per scoprire cosa bolle nelle pentole di Obsidian, tra Pentiment ed oltre.