Pentiment ora gira a 120fps anche su Xbox Series X: risolto finalmente il bug

Ha generato discussioni il fatto che Pentiment girasse a 120fps su PS5 ma non su Xbox, una situazione tuttavia collegata a un bug che ha disabilitato tale funzione su console Microsoft, come rivelato da Obsidian Entertainment. Con una nuova patch adesso il problema si è risolto.

Attraverso un post su Twitter/X Obsidian Entertainment conferma l'arrivo della Patch 1.3 di Pentiment che attiva i 120fps su Xbox Series X: adesso anche sulla principale console Xbox in commercio è possibile godersi l'avventura ruolistica al massimo della sua resa tecnica. L'aggiornamento in ogni caso non si è limitato soltanto ad introdurre i 120fps su Xbox ma ha apportato ulteriori migliorie minori, come ad esempio icone PlayStation e Nintendo Switch aggiornate oltre ad alcuni piccoli ritocchi ai Trofei sulle console Sony ed all'accessibilità. Si tratta dunque di semplici migliorie visive senza grosso peso, ma in ogni caso volte a rendere il gioco più bello da vedere anche su console PlayStation e Nintendo.

Dopo lo sbarco su piattaforme esterne all'ecosistema Microsoft, nei piani del colosso di Redmond c'è anche l'arrivo di un'edizione fisica per Pentiment grazie a una collaborazione con Limited Run Games: i preordini sono partiti lo scorso 22 febbraio e proseguiranno fino al 24 marzo: la distribuzione del gioco in formato fisico sarebbe poi prevista per agosto 2024.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su