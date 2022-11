Pentiment: impossibile ottenere il 100% degli obiettivi in una singola partita

Atteso al lancio il 15 novembre su PC Windows e console Xbox (incluso al day one su Xbox Game Pass), Pentiment è il nuovo peculiare gioco di ruolo di Obsidian Entertainment ambientato nella Germania del sedicesimo secolo.

Nel corso di una chiacchierata con True Achievement, il director di Pentiment, Josh Sawyer, ha affrontato il tema degli obiettivi inclusi nel ruolistico investigativo, ed ha rivelato che per ottenerli tutti non basterà un singolo playthrough.

"Il design degli achievement è difficile perché alcuni sviluppatori pensano che dovrebbero essere progettati specificamente per i 'cacciatori' di obiettivi e altri vogliono che sembrino più organici e meno strutturati attorno a una strategia di metagaming. Io cado in quest'ultimo campo, quindi gli obiettivi rispecchiano maggiormente il percorso individuale di un giocatore nel gioco. È impossibile ottenere tutti gli obiettivi in ​​una singola partita, ma è possibile ottenerne circa l'80% in una partita".

Sawyer ha messo ben in evidenza che Pentiment sarà un gioco basato sulle singole scelte dei giocatori, e questo si rifletterà anche nell'ottenimento di specifici obiettivi.

"In particolare, le persone che accusi di omicidio possono cambiare ad ogni partita (e solo una sarà dichiarata colpevole ad ogni singolo playthrough). Inoltre, non c'è abbastanza tempo per fare tutto e puoi essere tagliato fuori da determinati eventi che diventano disponibili la prossima volta che giocherai".

Per ulteriori approfondimenti sul titolo targato Obsidian, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Pentiment.