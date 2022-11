Pentiment: omicidi e misteri su Game Pass con lo splendido thriller medievale di Obsidian

Obsidian ha fatto di nuovo centro: l'ultima fatica digitale degli autori di Pillars of Eternity, The Outer Worlds e Fallout New Vegas è un'avventura investigativa davvero brillante! Eccovi la nostra recensione di Pentiment, disponibile su PC e Xbox Game Pass.

L'opera ultima della software house californiana trasmette appieno l'entusiasmo, la passione e l'impegno profusi da Josh Sawyer e compagni nella realizzazione di questo caleidoscopico spaccato di vita medievale.

Il microcosmo interattivo ricostruito da Obsidian nello stile dei manoscritti miniati e delle stampe xilografiche dell'Europa del 16° secolo rende il tutto ancora più autentico, garantendo agli emuli del maestro d'arme Andreas Maler di immergersi nelle atmosfere di un'opera piena di colpi di scena e di azioni che determinano il destino di un'intera comunità, sullo sfondo di una storia dai mille risvolti culturali e religiosi. Il tutto, scandito da un ritmo narrativo semplicemente impeccabile.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video in apertura d'articolo e, ovviamente, alla nostra recensione di Pentiment a firma di Giulia Martino, con tutte le analisi sull'esperienza di gioco confezionata da Obsidian per farci vivere questo ispirato thriller medievale all'ombra delle Alpi bavaresi.