Pentiment è pronto: il thriller medievale per PC, Xbox e Game Pass entra in fase Gold

Il responsabile del marketing del team Xbox, Aaron Greenberg, si riaffaccia sui social per annunciare l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Pentiment da parte di Obsidian Entertainment. Il thriller medievale è perciò pronto a sbarcare su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass.

L'originale esperienza interattiva confezionata dagli sviluppatori di The Outer Worlds, Grounded, Pillars of Ethernity e del futuro GDR Avowed cala gli appassionati di avventure narrative in un villaggio medievale della Germania del XVI secolo.

Il titolo vanta un comparto grafico e artistico profondamente ispirato ai manoscritti miniati e alle stampe xilografiche del tempo; il nostro scopo è quello di impersonare Andreas Maler, un maestro d'arte che si trova invischiato in un intrigo con omicidi e scandali nella cornice delle Alpi bavaresi.

Le azioni compiute dai giocatori nel corso dell'avventura influenzeranno profondamente la storia e il destino dei singoli personaggi incontrati dal nostro alter-ego nel lungo cammino che porterà nella cittadina bavarese di Tassing e nella vicina abbazia di Keirsau. In funzione dell'annuncio della fase Gold, Pentiment non subirà alcun ritardo e vedrà la luce dei negozi digitali su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nel catalogo di Xbox e PC Game Pass a partire dal 15 novembre. Se volete saperne di più, qui trovate il nostro speciale su Pentiment, il thriller medievale di Obsidian.