Pentiment: il nuovo RPG di Obsidian per Xbox Game Pass ha una data ufficiale

Lo scorso giugno 2022 in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase è stato annunciato Pentiment da Obsidian Entertainment, il nuovo RPG in arrivo su PC e console Xbox, e subito al day one disponibile anche su Xbox Game Pass. E l'attesa non sarà molto lunga.

In occasione della GamesCom 2022, infatti, Microsoft conferma che Pentiment verrà pubblicato il prossimo 15 novembre: già in precedenza era stato confermato questo mese per il debutto della nuova fatica targata Obsidian, e adesso c'è finalmente la data specifica. Il colosso di Redmond ha inoltre già aperto i preorder per il gioco sul proprio sito ufficiale, dove è possibile anche trovare la conferma sul giorno scelto per il debutto dell'opera.

Ricordiamo che a guidare lo sviluppo di Pentiment è Josh Sawyer, apprezzato game designer noto per aver dato i natali all'iconico Fallout New Vegas oltre ai due Pillars of Eternity. Pentiment è ambientato nell'Europa del XVI Secolo ed è fortemente incentrato sulla narrativa, con i giocatori che saranno chiamati a prendere numerose scelte cruciali che plasmeranno in maniera più o meno considerevole l'evolversi della vicenda.

In precedenza è stato inoltre confermato che Pentiment sarà totalmente tradotto in italiano, permettendo quindi a tutti i giocatori di potersi godere al 100% la nuova avventura di Obsidian senza rischiare di non comprendere determinati passaggi della trama.