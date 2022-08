Pentiment, un thriller medievale nella Germania del 1510: i primi passi nell'indagine

Nel corso della nostra permanenza a Colonia, abbiamo avuto modo di testare con mano anche Pentiment, piccolo ma allo stesso tempo ambizioso progetto di Obsidian Entertainment esclusivo per PC e console Xbox, nonché destinato a vedere la luce immediatamente in Game Pass il prossimo 15 novembre.

Di giochi come Pentiment non se ne vedono tutti i giorni, specialmente sotto un'etichetta importante come quella degli Xbox Game Studios. Il thriller investigativo di Josh Saywer (veterano già noto per il suo impegno in Icewind Dale, Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas e Pillars of Eternity 1 & 2) vi catapulterà in pieno medioevo, in maniera specifica nella Germania del 1518, nei panni di Andreas Maler, un giovane colto ma disilluso impegnato a risolvere un caso di omicidio.

Da buon gioco di ruolo quale è, Pentiment ci ha subito chiesto di plasmare l'identità del protagonista, scegliendo il background culturale, i tratti salienti del suo carattere e le sue specializzazioni accademiche. La caratterizzazione di Andreas influirà inevitabilmente sullo sviluppo della trama, sulle scelte selezionabili e sulle opportunità di gameplay, sebbene la nostra breve prova non abbia fornito molti dettagli al riguardo. Il tempo a disposizione è tuttavia stato sufficiente per farci apprezzare la direzione artistica, forte di un comparto visivo debitore delle pitture medievali del sedicesimo secolo. Ne saprete di più guardando la Video Anteprima in apertura di notizia e leggendo il resoconto della nostra prova di Pentiment alla Gamescom 2022.