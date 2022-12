Pentiment, un thriller medievale in musica: Obsidian lancia la Colonna Sonora

Pentiment, lo splendido thriller medievale di Obsidian, ci immerge sempre più nelle sue atmosfere grazie alla Colonna Sonora appena lanciata da Microsoft sulle maggiori piattaforme di streaming, da iTunes a Spotify.

I ragazzi di Obsidian colgono l'occasione offertagli da Xbox Wire per rendere omaggio ad Alkemie, un collettivo di artisti specializzatosi nello studio e nella ricostruzione delle forme musicali più popolari in epoca medievale.

Con l'ausilio di strumenti d'epoca come ciaramelle e ghironde, Alkemie ha composto musica originale per dare forma a Pentiment adattando brani storici del 14°, 15° e 16° secolo al contesto ludico e narrativo dell'apprezzato thriller disponibile PC, console Xbox e Game Pass. Ad accompagnare i brani strumentali di Alkemie c'è poi la voce di Kristin "Lingua Ignota" Hayter, la cantante che ha composto ed eseguito la canzone Ein Traum per l'epilogo del gioco.

Le sorprese di Obsidian non sono finite qui: la sussidiaria degli Xbox Game Studios è infatti lieta di preannunciare la vendita, nel corso del 2023, di uno squisito cofanetto con un doppio album in vinile della Colonna Sonora di Pentiment. Il cofanetto sarà impreziosito dall'opera d'arte firmata da Benjamin Vierling facendo proprie le tecniche pittoriche della Germania del Basso Medioevo.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a ripercorrere il viaggio del maestro d'arme Andreas Maler leggendo la nostra recensione di Pentiment tra intrighi, omicidi e mistero, con le analisi più esaustive di Giulia Martino sul lavoro svolto da Obsidian per plasmare questo thriller 'dando interattività' ai manoscritti miniati e alle stampe xilografiche dell'Europa del 16° secolo.