People Can Fly si espande a New York per velocizzare lo sviluppo del nuovo gioco tripla A

In funzione della partnership stretta con Square Enix per lavorare su di una nuova proprietà intellettuale, i vertici della casa di sviluppo polacca People Can Fly annunciano di aver aperto una nuova sussidiaria in Nord America.

Il nuovo studio di New York dell'azienda europea famosa per i suoi sparatutto (da Bulletstorm a Painkiller, passando per Gears of War Judgement) va così ad aggiungersi alle altre sussidiarie aperte negli ultimi mesi a Newcastle, nel Regno Unito, e a Rzeszów, in Polonia.

L'espansione della compagnia apre degli scenari inediti nel panorama videoludico, come suggerisce lo stesso CEO di People Can Fly, Sebastian Wojciechowski, dichiarando che "con l'apertura del nostro studio a New York supereremo i 200 dipendenti, e questo ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo del nostro progetto tripla A con Square Enix. Allo stesso tempo, PCF ha adesso un saldo punto d'appoggio in una delle più grandi città del mondo, attraverso il quale potremo attirare talenti di livello internazionale e costruire un team di altissima qualità. Non vedo l'ora di lavorare con loro e co i nostri nuovi studi nel Regno Unito e in Polonia".

Nel gennaio di quest'anno, l'amministratore delegato di People Can Fly aveva definito il nuovo shooter sviluppato in collaborazione con Square Enix come un progetto incredibilmente ambizioso.