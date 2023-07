People Can Fly si espande: Montreal apre le porte ad un nuovo studio

La prima metà del 2023 ha visto Krafton acquisire il 10% di People Can Fly ma, dopo la cessione di alcune quote di mercato al publisher di PUBG, è tempo per team di Outriders di continuare la propria espansione nel panorama videoludico con l'apertura di una nuova sede di sviluppo che, nel corso dei prossimi mesi e anni, lavorerà a nuovi progetti.

People Can Fly ha aperto uno studio a Montreal: il suolo Canadese apre le porte anche al team che, nel corso degli anni, ha offerto importanti avventure del calibro di Bulletstorm e non solo. Proprio in riferimento a quest'ultimo progetto, il CEO Sebastian Wojciechowski di People Can Fly ha parlato della possibilità di un sequel di Bulletstorm. Con questa importante novità, che contribuirà alla linea produttiva principale andando a lavorare tra le fila di quanto realizzato dalla sede madre, questo sogno potrebbe divenire realtà, seppure "non ci siano piani immediati in questo momento".

La nuova apertura creerà un luogo in cui il team potrà "collaborare e trasformare le proprie idee in esperienze di gioco entusiasmanti", complice "L'atmosfera straordinaria di Montreal e l'industria dei videogiochi ben rodata rendono questo progetto estremamente positivo". A quali progetti lavorerà lo studio di Montreal di People Can Fly? È ancora troppo presto per rispondere a questa domanda, nonostante l'intenzione di dare vita ad un grande passo in avanti per la compagnia da parte dei dirigenti dell'azienda.