People Can Fly: licenziamenti per la compagnia di Outriders e Bulletstorm

Continua la stagione dei licenziamenti nel settore videoludico. Secondo un report di Kotaku, People Can Fly, publisher noto per giochi come Outriders e Bulletstorm, ha apportato un taglio al personale con circa 30 dipendenti coinvolti nell'operazione.

Secondo il report, nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, oltre 30 persone sono state licenziate da People Can Fly. La fonte in contatto con la redazione di Kotaku ha anche fornito degli screenshot che confermano la notizia del taglio al personale, che a quanto pare è esclusivamente legato al team che si sta occupando di un gioco non ancora annunciato, conosciuto internamente con il nome in codice Project Gemini e pubblicato da Square Enix.

Il direttore dello sviluppo di People Can Fly, Adam Alker, in un'e-mail fornita a Kotaku e inviata al personale che lavora su Project Gemini, ha spiegato che a causa delle limitazioni di budget e della riduzione delle ambizioni della produzione, la società ha deciso di licenziare "oltre 30 persone". Altri 20 dipendenti sono stati esclusi dal progetto, ma reindirizzati su altri progetti di People Can Fly.

"Comprendiamo che questa decisione abbia un impatto su ciascuno di voi e desideriamo esprimere la nostra gratitudine per il vostro duro lavoro, dedizione e contributo finora", ha affermato Alker nell'e-mail interna. "A coloro che lasciano lo studio a causa di questi cambiamenti, esprimiamo il nostro sincero apprezzamento per le capacità e l'esperienza che avete apportato al team. Terremo le dita incrociate per i vostri prossimi passi nello sviluppo del gioco e offriremo tutto il nostro supporto."

Secondi le clausole dettagli dei contratti, ai dipendenti licenziati in Polonia è stato concesso un periodo di transizione di tre mesi e continueranno a lavorare durante questo periodo. Coloro che sono stati colpiti dai tagli fuori dalla Polonia rimarranno invece senza lavoro entro la fine della settimana.