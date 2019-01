People Can Fly non ha alcun piano per proseguire la serie di Painkiller

Nel mentre proseguono i lavori sul nuovo, ambizioso shooter tripla A realizzato in collaborazione con Square-Enix, gli sviluppatori di People Can Fly hanno spietatamente spento ogni speranza riguardo al possibile arrivo di un nuovo capitolo della serie di Painkiller.

Parlando ai microfoni di Dualshockers, il CEO Sebastian Wojciechowski ha spiegato alcuni motivi per cui People Can Fly non ha attualmente alcuna intenzione di tornare sulla serie a cui ha dato vita nel 2004.

"Non possediamo l'IP, per quanto ne sappiamo noi è THQ Nordic che ne detiene i diritti", ha correttamente esordito Wojciechowski. "Abbiamo lavorato a questa IP tanto, tanto tempo fa. È stato un grande gioco ovviamente, ma a voler essere onesti c'è forse soltanto una persona a People Can Fly che si ricorda di quei tempi", ha inoltre aggiunto, lasciando intendere che i "padri fondatori" del franchise non sarebbero lì ad aiutare, in caso ci si cimentasse nella creazione di un nuovo episodio.

Per concludere, Wojciechowski crede che il nome della serie sia già stato sfruttato in maniera eccessiva e che ci siano stati fin troppi capitoli della serie (realizzati da altre software house nel corso del tempo). Per questo motivo, ritiene che sarebbe poco fruttuoso rigettare Painkiller nella mischia del già abbondantemente affollato mercato degli shooter in prima persona.

"Per concludere, non abbiamo alcun piano per far tornare in vita questa IP", è stata la sentenza finale del CEO.