People Can Fly: un sequel di Bulletstorm è possibile? Parla il CEO Sebastian Wojciechowski

Con il decimo compleanno ormai alle spalle Bulletstorm torna a far parlare di se con un possibile sequel: tra il lancio di Outriders e l'espansione dello studio People Can Fly riapre le porte ad un secondo capitolo dell'apprezzato action.

Il seguito di Bulletstorm potrebbe infatti tornare nei programmi di People Can Fly: il progetto era stato avviato dopo l'uscita del primo capitolo ma i sopraggiunti lavori su Gears of War: Judgment avevano interrotto lo sviluppo, che successivamente è stato abbandonato. Intervistato sulle pagine di Game Rant il CEO dello studio Sebastian Wojciechowski ha infatti mostrato un certo attaccamento all'IP definendola "sempre vicina ai nosti cuori" anche se ha subito chiarito che "non ci sono piani immediati in questo momento". Tra il lancio di Outriders e l'espansione dello studio, che recentemente ha acquistato Phosphor Games, People Can Fly deve gestire anche due nuovi progetti AAA all'orizzonte. Tuttavia lo stesso Wojciechowski ha dichiarato che spera di poter tornare a lavorare sull'IP di Bulletstorm, concludendo che "non si può sapere cosa riserva il futuro". La crescita dell'azienda è infatti uno dei fattori che giocano a favore di un possibile sequel: "Sicuramente, con la crescita e l'acquisizione di nuovi team, sarà più facile tornare su questa IP un giorno".

Insomma, le speranze di un ritorno alle origini ci sono e sono legati anche ai risultati dei prossimi giochi in uscita. Come sempre vi terremo aggiornati!