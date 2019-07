People Can Fly sogna di sviluppare Bulletstorm 2 su PC, PS5 e Xbox Scarlett

L'amministratore delegato di People Can Fly, Sebastian Wojciechowski, sfrutta la visibilità mediatica garantitagli da Eurogamer.net per lanciare un messaggio a qualsiasi produttore videoludico interessato a collaborare nello sviluppo del sequel di Bulletstorm per PC e console next gen.

Parlando a nome dei massimi dirigenti della compagnia polacca, Wojciechowski non nasconde che "abbiamo acquisito l'IP di Bulletstorm perchè è ancora nei nostri cuori. Vogliamo che questa proprietà intellettuale abbia una seconda vita. Certo, non sappiamo cosa significhi e dove ci condurrà questo sentimento, ma ovviamente dal momento che possiamo questa IP, che è molto nota e che ha i suoi fan, vorremmo fare qualcosa al riguardo".

Il CEO di People Can Fly è però consapevole del fatto che, per realizzare un simile progetto, occorre stringere accordi con un editore interessato ad appoggiare e sostenere economicamente le ambizioni nutrite da chi vuole dare forma a Bulletstorm 2, come spiega lui stesso affermando che "non ci sono piani immediati per tornare su questa IP, specie tenendo in considerazione il nostro sforzo attuale su Outriders. Ma se ragioniamo su di un periodo più lungo, ovviamente sarebbe fantastico tornare su Bulletstorm. Dobbiamo solo pensare a come assicurarci un pubblico più vasto (rispetto a Bulletstorm 1, ndr), questo è un qualcosa su cui dovremo lavorare un po' di più per garantire un futuro roseo a questa serie".

Dal 2011 ad oggi, Bulletstorm ha venduto 2 milioni di copie, un risultato che, pur non soddisfando le aspettative originarie del team di PCF, cela al suo interno gli ottimi numeri delle vendite della Full Clip Edition per PS4 e Xbox One, lasciando ben sperare per l'esito commerciale della Duke of Switch Edition prevista per questa estate su Nintendo Switch.