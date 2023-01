E' People Can Fly lo studio dietro a Ooze, la nuova esclusiva PS5 in Unreal Engine 5?

Nel weekend si è parlato di Ooze, nuovo misterioso sparatutto Sci-Fi per PS5, un gioco sviluppato con l'Unreal Engine 5 in esclusiva per la console del colosso giapponese da uno studio europeo, in collaborazione con Sony XDev.

Sebbene non ci siano conferme, secondo alcune indiscrezioni riportate su ResetERA e riprese poi da PlayStation Universe, lo studio in questione dovrebbe essere People Can Fly, team noto per Gears of War Judgment, Bulletstorm, Panikiller e Outriders. Sony XDev è una realtà europea specializzata nel supporto a studi esterni e interni al lavoro su giochi per PlayStation e sembra proprio che la compagnia stia collaborando (anche) con People Can Fly allo sviluppo del misterioso Ooze.

Lo studio sta sviluppando vari progetti, People Can Fly è al lavoro su Project Dagger, su un nuovo gioco AAA per PC e console e su vari concept conosciuti con i nomi in codice Bifrost, Victoria e Red. People Can Fly sta sviluppando anche un gioco per Square Enix, non è chiaro se quest'ultimo sia Outriders 2 o un gioco del tutto nuovo... magari proprio Ooze? Impossibile sbilanciarsi oltre per il momento, di Ooze non sappiamo praticamente nulla e la build leakata online sembra essere piuttosto datata e molto grezza, con poca attinenza all'attuale stato del gioco.