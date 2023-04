Peppa Pig World Adventure e la regina Elisabetta: gli autori raccontano la scena virale

Nel mese di marzo, una scena di Peppa Pig: World Adventures dedicata alla regina Elisabetta II è diventata rapidamente virale tra gli appassionati di videogiochi, sorpresi dall'inclusione della sovrana all'interno del titolo.

Una scelta considerata peculiare soprattutto in virtù della recente scomparsa della regnante britannica, peraltro ricordata dallo stesso videogioco con una schermata commemorativa. In seguito all'attenzione riscossa dalla sequenza, il team di sviluppo di Peppa Pig: World Adventures ha deciso di raccontare i retroscena che hanno condotto all'apparizione della regina Elisabetta II nel gioco.

"Sfortunatamente, - ha spiegato il lead producer David Moral - la regina è venuta a mancare durante il processo di sviluppo, quando ormai avevamo già implementato il suo personaggio e costruito l'intero arco narrativo relativo al viaggio a Londra. Nel momento in cui la notizia è divenuta ufficiale, abbiamo discusso di come gestire la situazione, c'erano diverse strade possibili. Avremmo potuto rimuovere Londra e la regina dal gioco, ma ora che il gioco è uscito penso che tutti siano contenti del fatto che abbiamo deciso di non farlo [...] moltissimi bambini stanno giocando Peppa Pig: World Adventures e nel farlo imparano chi è stata la regina Elisabetta II, una figura di rilievo decennale per il Regno Unito e il mondo".