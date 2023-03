Peppa Pig World Adventures omaggia la regina Elisabetta II: la bizzarra scena

L'universo di Peppa Pig è in continua evoluzione, con l'immaginario del cartone animato impegnato in un continuo tentativo di dare conto della società contemporanea.

Può dunque accadere che anche importanti eventi storici trovino spazio all'interno della produzione e delle opere a essa correlate. È quanto accaduto ad esempio con Peppa Pig: World Adventures, ultima avventura videoludica ispirata alla simpatica famigliola di maialini. Il titolo, che ha origini britanniche, ha infatti deciso di rendere omaggio alla regina Elisabetta II, mancata nel corso del 2022.

Una scelta condivisibile, la cui realizzazione lascia però spazio a una certa perplessità. Nel corso di Peppa Pig: Wolrd Adventures, la famiglia protagonista raggiunge i cancelli di Buckingham Palace. Qui, i personaggi si imbattono proprio nella sovrana, che - con tanto di stivaletti d'ordinanza - si unisce al gruppo per una divertente sessione di salti nelle pozzanghere. La simpatica scena si interrompe però improvvisamente, per lasciare invece spazio a una schermata commemorativa, nella quale vediamo apparire la versione della regina in "stile Peppa Pig", con tanto di dicitura "in loving memory" e gli anni di nascita e morte di Elisabetta II. Il passaggio è piuttosto brusco e l'effetto finisce per essere piuttosto lontano da quello presumibilmente auspicato dagli sviluppatori.



In calce potete osservare il video della breve sequenza di Peppa Pig: World Adventures, quali sono le vostre impressioni?