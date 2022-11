Pepper Grinder annunciato: il nuovo Action/Platform di Devolver Digital arriva nel 2023

In occasione del Nintendo Indie World andato in onda il 9 novembre 2022, Devolver Digital e lo sviluppatore Ahr Ech hanno annunciato Pepper Grinder, un nuovo coloratissimo Action/Platform 2D che si appresta a fare il suo esordio su Nintendo Switch e PC nel corso del 2023.

Nel corso dell'evento targato Nintendo è stato mostrato il trailer d'annuncio, che ci ha permesso di avere un primo assaggio di Pepper Grinder e scoprire così le sue meccaniche di gioco, che promettono di rivelarsi molto adrenaliniche e coinvolgenti grazie ad azione senza sosta, sfruttando la potente trivella della protagonista per muoversi velocemente scavando buche attraverso sabbie e terreni. Non mancheranno diversi puzzle ambientali da risolvere, nel frattempo che si trova la giusta via per arrivare in fondo ad ogni stage dell'avventura.

Non mancheranno anche varie risorse ed oggetti preziosi da raccogliere durante la partita, da scambiare con potenziamenti per la protagonista Pepper oppure per aprire nuove vie alternative sulla world map. Per il momento gli autori non hanno fornito indicazioni più precise sulla finestra di lancio previsto nel corso del prossimo anno, ma il primo trailer sembra avere comunque tutte le carte in regola per attirare l'attenzione degli amanti del genere.

Per ulteriori approfondimenti sull'evento, eccovi il riassunto del Nintendo Indie World del 9 novembre, comprensivo di ogni gioco mostrato durante il livestream.