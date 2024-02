Pepsiman su PS1: pubblicizzare un prodotto, lo stai facendo dannatamente bene (più o meno)

Nel corso del tempo è capitato spesso di vedere brand famosi pubblicizzati nei videogiochi, che si trattasse di bevande, lecca-lecca o chissà quanti altri prodotti ancora. Il caso di Pepsiman resta però piuttosto particolare: era letteralmente una gigantesca pubblicità alla Pepsi trasformata in un gioco.

Dietro lo sviluppo di Pepsiman per la prima PlayStation c'è KID, uno studio nipponico chiuso nel 2006 e in verità mai particolarmente famoso a livello internazionale, che è però balzato agli onori della cronaca videoludica proprio grazie allo strambo progetto con protagonista un improbabile supereroe omonimo dal costume praticamente identico a una lattina di Pepsi. Quelle stesse lattine che in ogni caso erano letteralmente presenti in ogni schermata del gioco come oggetto collezionabile, nel frattempo che tantissimi altri elementi scenici, tra cartelloni ed ostacoli, richiamavano il celebre soft drink di PepsiCo. Persino la stessa cover dell'opera era tutta un programma: non c'era nemmeno il nome del gioco, che lasciava invece spazio al protagonista che, puntando il dito verso il giocatore, esclama semplicemente "Drink!" come se fosse un ordine.

Product placement ai massimi livelli, non c'è che dire. Ma nel concreto com'era Pepsiman? Insomma: siamo davanti a una sorta di endless runner che prende spunto da titoli come Paperboy e Crash Bandicoot dove si corre e basta evitando ostacoli nel mentre, senza alcun tipo di variazione al gameplay. L'estrema ripetitività dell'opera e la mancanza di uno scopo vero e proprio al di fuori della massiccia pubblicità alla Pepsi hanno consegnato ai giocatori nipponico un prodotto sostanzialmente dimenticate a livello ludico, al punto che si potrebbe praticamente inserire nella schiera di giochi bruttissimi arrivati su PS1. Un po' a sorpresa, tra l'altro, Pepsiman non è mai stato pubblicato in Europa e Stati Uniti, restando ufficialmente bloccato nei confini giapponesi.

Eppure, nonostante non fosse certo un'opera di qualità, Pepsiman è diventato a suo modo un piccolo fenomeno di culto con il passare degli anni, proprio grazie alla sua caratterizzazione talmente assurda e nonsense da renderlo comunque difficile da dimenticare. Lo avete mai giocato, magari seduti comodi sul vostro divano mentre sorseggiavate una Pepsi tra un livello e l'altro?