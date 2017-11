Per il Belgio le microtransazioni sono paragonabili al gioco d'azzardo

La scorsa settimana, laha avviato una indagine sulle loot box per stabilire se queste possano in qualche modo essere considerate giocod'azzardo. La risposta a questa domanda è positiva, almeno secondo il Ministro della Giustizia

Geens fa sapere che "Le loot box si basano su soldi e dipendenza... proprio come il gioco d'azzardo", questo il verdello della Belgium Gaming Commission: "mischiare gioco d'azzardo e videogiochi, specialmente in giovane età, può essere molto pericoloso per la salute mentale dei ragazzi."

Il Ministro della Giustizia ha poi dichiarato che farà di tutto per cercare di vietare le microtransazioni invasive non solo in Belgio, ma in tutta europa. L'argomento microtransazionie gioco d'azzardo sta generando moltissimo interesse, recentemente un senatore francese ha scritto al governo per indagare sulla situazione e lo stesso è successo alle Hawaii, dove lo stato (rappresentato da Chris Lee) chiede chiarezza, spingendosi a definire Star Wars Battlefront 2 "un casinò online disegnato per convincere i bambini a spendere soldi", dichiarazione che non ha mancato di generare numerose polemiche.