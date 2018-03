Per un breve periodo, A Way Out ha battuto Fortnite su Twitch

Momento di gloria per A Way Out , come evidenziato dal Creative Director Josef Fares su Twitch. Poco dopo l'uscita del gioco, per un breve periodo, il titolo ha avuto più spettatori disu Twitch, rendendolo uno dei giochi più popolari sulla celebre piattaforma di streaming.

Nello specifico, l'immagine diffusa da Josef Fares su Twitter mostra 215.000 spettatori attivi per A Way Out e 207.000 per Fortnite, con a seguire League of Legends e PlayerUnknown's Battlegrounds, entrambi con poco meno di 100.000 spettatori.

Ad oggi la situazione è cambiata e Fortnite può contare su 255.000 spettatori attivi in media mentre a A Way Out si ferma a quota 217.000, in ogni caso numeri decisamente positivi per il nuovo progetto degli autori di Brothers A Tale of Two Sons.