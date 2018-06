Per il CEO di Ubisoft la prossima generazione di console potrebbe essere l'ultima

Intervistato da Variety, Yves Guillemot (CEO di Ubisoft) ha parlato del futuro dell'intrattenimento elettronico, pronosticando un futuro basato sui servizi e le piattaforme software, anzichè sull'hardware come lo abbiamo inteso fino ad oggi.

"Probabilmente vedremo un'altra generazione di console ma ci sono buone possibilità che sia l'ultima, in futuro vedremo sempre meno hardware e più piattaforme e servizi", questa l'idea di Yves Guillemot, che continua: "in futuro penso che lo streaming diventerà una tecnologia sempre più alla portata di tutti, possedere una console fisica probabilmente sarà superfluo. Si tratta di un tipo di approccio che aiuterebbe le grandi produzioni AAA a crescere rapidamente, dobbiamo lavorare per fare in modo che i nostri titoli siano accessibili su qualsiasi dispositivo.

Potremo ad esempio trasmettere un contenuto anche su smartphone e tablet, ci sono aziende che stanno lavorando in questo senso, come NVIDIA... penso sia un trend consolidato e continuerà a evolversi, fino a migliorare sostanzialmente e garantire esperienze fluide e di ottima qualità."

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Yves Guillemot? Siete d'accordo con il parere del CEO di Ubisoft?