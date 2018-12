Per completare Ace Combat 7 al 100% saranno necessarie circa 50 ore

In una recente intervista ai microfoni di Wccftech, i ragazzi di Bandai Namco Studios hanno parlato di Ace Combat 7 Skies Unknown, rivelando alcune interessanti informazioni riguardo longevità, risoluzione e prestazioni.

Riguardo la longevità del gioco, gli sviluppatori hanno risposto: "È sempre difficile rispondere a questa domanda. Ace Combat è un'esperienza arcade in cui bisogna completare missioni. Il tempo impiegato nel processo di trial & error non è presente in altri generi come gli RPG o gli adventure. In questo caso, molto dipende dal numero di volte che fallirete e riproverete a superare una missione. Giocando senza commettere errori, durerà più di 10 ore. Se invece un giocatore esplora a fondo e punta a completare tutto, dovrebbe impiegare circa 50 ore".

Parlando di risoluzione e performance, gli sviluppatori si sono limitati a dichiarare che Xbox One X e Playstation 4 Pro godranno di una risoluzione migliore, anche se la priorità è stata data al framerate per garantire "un'esperienza più confortevole". I 60 fps al momento sono confermati solamente su PS VR, condizione necessaria per giocare in realtà virtuale. Apprendiamo, infine, che il team ha deciso di non supportare l'HDR per concentrarsi su altri aspetti della produzione.

Ace Combat 7 Skies Unknown uscirà il 17 gennaio 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One.