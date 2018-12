Per Confesercenti 3 milioni di italiani regaleranno Console e Videogiochi a Natale 2018

Confesercenti SWG ha reso noti i risultati di un sondaggio realizzato in occasione delle festività di fine anno, dal quale emerge che a Natale 2018 saranno circa tre milioni gli italiani che regaleranno console e videogiochi sotto l'albero.

Dal sondaggio di Confesercenti SWG emerge che dei tre milioni di italiani (dato in crescita del 23% rispetto allo scorso anno) interessati all'acquisto di un prodotto di intrattenimento videoludico per i regali di Natale 2018 circa un quarto (poco meno di 670.000 persone) acquisterà una console mentre il restante (2.35 milioni) uno o più videogiochi.

Ma quali sono le piattaforme da gioco più desiderate dagli italiani? Confesercenti lo ha chiesto ai 670.000 futuri compratori di console di età compresa tra i 18 e i 64 anni, ricevendo le seguenti risposte:

Playstation 4 Slim: scelta dal 32% degli intervistati

Nintendo Switch: scelta dal 21% degli intervistati

Playstation 4 PRO: scelta dal 13% degli intervistati

Nintendo 3DS/2DS: scelta dall’8% degli intervistati

Playstation Vita: scelta dal 4% degli intervistati

Xbox One X: scelta dal 4% degli intervistati

Xbox One S: scelta dall’1% degli intervistati

Non sa/non indica: 17% degli intervistati

In totale, circa 210.000 consumatori compreranno PlayStation 4 Slim mentre 90.000 opteranno per PS4 PRO, Nintendo Switch segue a 138.000 preferenze, 3DS/2DS raggiungono quota 53.000 interessati mentre Xbox One X e Xbox One S chiudono la classifica con rispettivamente 26.000 e poco più di 5.000 preferenze.

Ad oggi Sony domina il mercato italiano con il 49% del totale, dato che include PS4, PS4 Pro e PlayStation Vita, mentre Nintendo segue con il 29% (Nintendo Switch, 3DS/2DS). Microsoft di contro rappresenta solamente il 5% del mercato italiano, da segnalare però come la percentuale di indecisi potrebbe ribaltare la situazione anche all'ultimo momento, per questa fascia infatti eventuali offerte dei rivenditori, anche last minute a pochissimi giorni dal Natale, possono favorire gli acquisti.

Secondo le previsioni di Confesercenti SWG, a Natale il mercato hardware console in Italia dovrebbe avere un valore stimato pari a 130 milioni di euro, dato basato sui prezzi di listino delle singole piattaforme.