Per Dragon Quest XII ci vorranno ancora diversi anni, secondo Yuji Horii

Nel corso di un panel tenutosi al CEDEC + KYUSHU 2018, un evento giapponese dedicato agli sviluppatori di videogiochi, il game designer Yuki Horii ha avuto modo di parlare di Dragon Quest XII.

Quando il moderatore della discussione, il presidente e CEO di Level-5 Akihiro Hino, gli ha chiesto come sta procedendo lo sviluppo del dodicesimo capitolo, Horii ha risposto: "Ho già pensato ai punti chiave, ma non posso dire nulla al riguardo (ride)". Dopodiché ha aggiunto: "Dal momento che la storia e l'ambientazione di Dragon Quest XI sono state molto apprezzate, questa volta voglio la stessa accoglienza anche i sistemi di gameplay, anche se potrei sorprendere tutti realizzando un'opera epica. Ora mi sento come se stessi prendendo in giro tutti (ride)".

Ha poi affermato che il tema dell'opera potrebbe essere la "voglia di far diventare i propri sogni realtà". In ogni caso, passerà sicuramente molto tempo prima di vedere Dragon Quest XII sugli scaffali. Horii ha infatti concluso specificando che "ci vorranno ancora diversi anni".

Nel frattempo, i fan della saga possono consolarsi con Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, disponibile su PlayStation 4 e PC. Purtroppo, non abbiamo ancora notizie sulla data d''uscita della versione Nintendo Switch, attualmente in via di sviluppo.