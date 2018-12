Per giocare a Beyond Good and Evil 2 sarà necessaria una Connessione Internet

Beyond Good And Evil 2 si presenta come un progetto incredibilmente ambizioso. Ubisoft non ha ancora fornito indicazioni precise in merito al periodo di pubblicazione, ma, pian piano, emergono nuove informazioni sul Gioco.

In particolare, in occasione dell'ultimo Space Monkey Report, la Software House ha mostrato ai numerosi fan una Demo Gameplay di Beyond Good and Evil 2. Tramite questa è stato possibile osservare più da vicino il modo in cui il mondo di Gioco sta progressivamente prendendo vita grazie al lavoro degli sviluppatori, il cui numero è peraltro recentemente aumentato. Ubisoft ha infatti reso noto che ai team attualmente al lavoro sul progetto si è aggiunta anche Blue Byte.

In occasione dell'ultimo Space Monkey Report, Ubisoft ha inoltre raccolto alcune domande dalla Community, alle quali ha recentemente risposto tramite un post pubblicato sul Sito Ufficiale di Beyond Good and Evil 2. Da quest'ultimo è emerso un dettaglio interessante: per giocare al Titolo sarà necessaria una connessione internet attiva. Questa infatti la risposta fornita dal team di sviluppo ad un utente che aveva chiesto dettagli in merito: "Beyond Good and Evil 2 è un gioco multiplayer online, con una ricca co-op ed un'esperienza senza interruzioni. Di conseguenza, il gioco sarà giocabile esclusivamente con una connessione internet così da avere una navigazione senza interruzioni, ricevere update dinamici, e giocare con amici (che è certamente meglio quando stai giocando come Space Pirate!). La scelta di giocare in co-op, tuttavia, rimane nelle tue mani, quindi giocare Beyond Good and Evil 2 da solo è assolutamente possibile [...]".



Parlando della componente narrativa di Beyond Good and Evil 2, gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato che la loro intenzione è quella di creare un mondo di gioco "profondo e dettagliato". All'interno di questo quadro, Ubisoft afferma: "Giocare da solo o con amici ti esporrà nello stesso modo a questo mondo e a tutti i suoi elementi narrativi". Cosa ne pensate, vi sentite più "Pirati solitari" o non vedete l'ora di esplorare lo Spazio in compagnia?