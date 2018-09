Per gli sviluppatori di NBA 2K le microtransazioni sono inevitabili nei giochi AAA

Parlando ai microfoni di Trusted Reviews, il Senior Producer di NBA 2K19 Rob Jones ha parlato delle microtransazioni, definendole "una realtà ormai necessaria nei moderni giochi AAA", nonostante la non sempre positiva accoglienza da parte del pubblico.

L'aggiunta delle microtransazioni in NBA 2K18 ha creato non poche polemiche e anche il nuovo episodio della serie includerà gli acquisti in-app. Si tratta di una pratica inevitabile, come ha cercato di spiegare Jones: "ogni produttore cerca di guadagnare il massimo dai suoi progetti. Per gli sviluppatori, le microtransazioni sono un modo per facilitare i giocatori meno abili o che non hanno abbastanza tempo per salire di livello o sbloccare nuovi contenuti, tuttavia i consumatori hanno l'impressione di pagare per non ricevere niente in cambio, per questo le microtransazioni non sono sempre accolte in maniera positiva dal pubblico."

Siete d'accordo con queste dichiarazioni? Ricordiamo che NBA 2K19 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre la demo gratuita Il Preludio è ora scaricabile gratis da Steam, Xbox Store e PlayStation Store.