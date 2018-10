Per il governo irlandese, le Loot Box non sono paragonabili al gioco d'azzardo

Come riportato da Gamesindustry.biz, il governo irlandese ha stabilito che le Loot Box non sono equiparabili al gioco d'azzardo, e che pertanto le casse premio rientrano nei limiti della legge per i consumatori.

La notizia è arrivata dal ministro dello stato per il Dipartimento di Giustizia irlandese, David Stanton, che in una recente dichiarazione ha riferito quanto segue: "Il Dipartimento di Giustizia irlandese non può influenzare gli sviluppatori di videogiochi nella loro scelta di includere gli acquisti in-game. Le casse premio rientrano nei limiti della legge per i consumatori, e pertanto non sono equiparabili al gioco d'azzardo. Se un gioco permette di fare acquisti in-game pensati per aumentare le probabilità di successo del giocatori, si tratta semplicemente di una proposta commerciale offerta dallo sviluppatore."

Al contrario, paesi come Belgio e Olanda si sono schierati contro le Loot Box, sostenendo che le casse premio violano le leggi sul gioco d'azzardo, e che per questo motivo dovrebbero essere soggette a sanzioni penali. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le parole di Davis Stanton, oppure ritenete che Loot Box e microtransazioni possano sfociare nel gioco d'azzardo? Fatecelo sapere nei commenti.